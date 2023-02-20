В Казани с 23 по 26 февраля муниципальные парковки будут работать бесплатно

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани с 23 по 26 февраля муниципальные парковки, которые находятся вдоль улично-дорожной сети, будут работать бесплатно. Об этом сообщает Комитет по транспорту города.



23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Дополнительный выходной будет 24 февраля — он перенесен с 1 января, которое выпало на воскресенье. 25 и 26 февраля — суббота и воскресенье, в эти дни муниципальные парковки также работают без взимания платы.

В комитете напомнили, что с 2022 года муниципальные парковки в столице Татарстана работают бесплатно не только по воскресеньям и в праздничные дни, но и по субботам. В будние дни плата взимается с 8.00 до 19.00.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За 2022 год на жителей Казани, которые оставляли автомобили на муниципальных парковках без госномеров, составили 403 протокола. Их оштрафовали на 387 тысяч рублей. По их словам, после введения такой меры как блокировка колес машин, оставленных без госномеров, выросла сумма, поступившая за оплату парковочных сессий. В 2022 году она составила 125,9 млн рублей, что почти в 1,7 раза больше, чем в 2021-м.

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Маргарита Головатенко