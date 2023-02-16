Глава YouTube ушла в отставку

Глава YouTube Сьюзан Войчики ушла в отставку, об этом она сообщила в блоге сервиса.



— Сегодня… я решила уйти со своего поста главы YouTube и начать новую главу — сосредоточиться на моей семье, здоровье и личных проектах, — приводит ее слова RT.

Новым главой YouTube станет Нил Мохан. Сьюзан Войчики пообещала помочь ему в процессе перехода на новую должность.

18 января в Государственной думе опровергли сообщения о закрытии YouTube в России. Подчеркивалось, что этот вопрос в Думе не обсуждается.



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Маргарита Головатенко