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Глава YouTube ушла в отставку

21:34, 16.02.2023
Глава YouTube ушла в отставку
Фото: pixabay.com

Глава YouTube Сьюзан Войчики ушла в отставку, об этом она сообщила в блоге сервиса.

— Сегодня… я решила уйти со своего поста главы YouTube и начать новую главу — сосредоточиться на моей семье, здоровье и личных проектах, — приводит ее слова RT.

Новым главой YouTube станет Нил Мохан. Сьюзан Войчики пообещала помочь ему в процессе перехода на новую должность.

18 января в Государственной думе опровергли сообщения о закрытии YouTube в России. Подчеркивалось, что этот вопрос в Думе не обсуждается.

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Маргарита Головатенко
ТехнологииITМедиаТелекоммуникацииОбществоБизнес

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