СМИ: Internet Explorer с 14 февраля не будет работать на многих ПК с Windows 10

Веб-браузер Internet Explorer c 14 февраля не будет работать на большинстве персональных компьютеров, на которых установлена операционная система (ОС) Windows 10. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал The Verge.

Отмечается, что браузер продолжит работать лишь на тех устройствах, которые функционируют на базе модификаций ОС, адаптированных под нужды китайского правительства. Также исключением станут машины пользователей клиентской программы LTSB — на них веб-браузер также будет работать.

В июне 2022 года сообщалось, что компания Microsoft прекратила поддержку браузера Internet Explorer. Ранее компания уже сообщала об этом — соответствующее заявление компания сделала еще в мае 2021 года. С января 2016 года Microsoft поддерживала лишь последнюю версию браузера на ОС Windows 7, 8.1 и 10.

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Антон Гаврилов