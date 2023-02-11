«КАМАЗ-мастер» показал кадры зимней ледовой тренировки

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Команда «КАМАЗ-мастер» показала кадры зимней ледовой тренировки на своем YouTube-канале.



Тренировки проводились на треке Чулман на большом и малом кругах, протяженность которых составила десять и пять километров соответственно.

Челнинские гонщики — почетные гости фестиваля на «Игора Драйв», принимающего первый этап чемпионата России по ралли-рейдам 2023 года снежно-ледовую баху «Россия — Северный лес 2023».

В этот уикенд на площадке спортивного комплекса «Игора Драйв» выставят новейший спортивный грузовик семейства К5 — КАМАЗ-435091.

«КАМАЗ-мастер» был признан лучшей спортивной командой Татарстана в конце 2022 года.

В сентябре команда «КАМАЗ-мастер» не стала подписывать анкету Международной автомобильной федерации (FIA), осуждающую российскую спецоперацию на Украине и позволяющую принять участие в гонке 2023 года. В конце ноября Минниханов встретился со спортсменами и руководством команды «КАМАЗ-мастер». Президент республики оценил эволюцию спортивных машин команды «КАМАЗ-мастер», лично протестировав не только новые авто, но и проехав за рулем командных машин 1996 и 2002 годов выпуска.

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Маргарита Головатенко