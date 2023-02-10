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На дорогах Казани образовались 8-балльные пробки

17:53, 10.02.2023
На дорогах Казани образовались 8-балльные пробки
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Вечером в пятницу, 10 февраля, на дорогах Казани образовались пробки. Ближе к 18.00 они достигли 8 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Пробки опять сковали центр Казани. Они наблюдаются на улицах Кави Наджми, Татарстан, Бурхана Шахиди, Мартына Межлаука, Астрономической, Чернышевского, Пушкина, Марселя Салимжанова, Островского, Бутлерова и на Щербаковском переулке.

Трудная дорожная ситуация в Советском, Московском и Авиастроительном районах города. Там заторы наблюдаются на улицах Аделя Кутуя, Гвардейской, Николая Ершова, Губкина, Васильченко, Копылова, Петра Витера, Ленинградской, Беломорской и других.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Напомним, ровно неделю назад Казань встала в 10-балльных пробках. Заторы наблюдались во всех районах города.

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Айрат Назипов
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