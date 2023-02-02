С дефицитом краски столкнулся АвтоВАЗ
С «небольшим дефицитом отдельных оттенков лакокрасочных материалов» столкнулся АвтоВАЗ. Компания планирует разрешить ситуацию уже в ближайшее время, сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на «РИА Новости».
Красить модели Grantа в 2 цвета АвтоВАЗ начал с ноября. Черный и белый цвета используются за некоторым исключением. Несмотря на то что модели Lada есть и в других цветах, это лишь единичные случаи.
До конца 2023 года АвтоВАЗ планирует наладить производство до 10 тысяч автомобилей на площадке завода Nissan. Что касается конкуренции в лице китайских производителей, чьи модели встанут на конвейер бывшего Nissan, то актив в Санкт-Петербурге будет демпфером для потенциальной экспансии со стороны Китая, и АвтоВАЗ будет очень осторожно и выверенно использовать эти мощности, чтобы заявить о себе в новых классах автомобилей, расширив возможности бренда.
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