С дефицитом краски столкнулся АвтоВАЗ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С «небольшим дефицитом отдельных оттенков лакокрасочных материалов» столкнулся АвтоВАЗ. Компания планирует разрешить ситуацию уже в ближайшее время, сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на «РИА Новости».

Красить модели Grantа в 2 цвета АвтоВАЗ начал с ноября. Черный и белый цвета используются за некоторым исключением. Несмотря на то что модели Lada есть и в других цветах, это лишь единичные случаи.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

До конца 2023 года АвтоВАЗ планирует наладить производство до 10 тысяч автомобилей на площадке завода Nissan. Что касается конкуренции в лице китайских производителей, чьи модели встанут на конвейер бывшего Nissan, то актив в Санкт-Петербурге будет демпфером для потенциальной экспансии со стороны Китая, и АвтоВАЗ будет очень осторожно и выверенно использовать эти мощности, чтобы заявить о себе в новых классах автомобилей, расширив возможности бренда.



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Елизавета Пуншева