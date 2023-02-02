Новости авто

03:52 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

С дефицитом краски столкнулся АвтоВАЗ

03:33, 02.02.2023
С дефицитом краски столкнулся АвтоВАЗ
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С «небольшим дефицитом отдельных оттенков лакокрасочных материалов» столкнулся АвтоВАЗ. Компания планирует разрешить ситуацию уже в ближайшее время, сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на «РИА Новости».

Красить модели Grantа в 2 цвета АвтоВАЗ начал с ноября. Черный и белый цвета используются за некоторым исключением. Несмотря на то что модели Lada есть и в других цветах, это лишь единичные случаи.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

До конца 2023 года АвтоВАЗ планирует наладить производство до 10 тысяч автомобилей на площадке завода Nissan. Что касается конкуренции в лице китайских производителей, чьи модели встанут на конвейер бывшего Nissan, то актив в Санкт-Петербурге будет демпфером для потенциальной экспансии со стороны Китая, и АвтоВАЗ будет очень осторожно и выверенно использовать эти мощности, чтобы заявить о себе в новых классах автомобилей, расширив возможности бренда.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева
Авто

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также