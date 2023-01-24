В этом году в Татарстане планируют построить почти 4 тысячи объектов за 68 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На реализацию 3 804 объектов в Татарстане будет выделено 68,67 млрд рублей. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По его словам, львиная доля этих денег будет потрачена на 44 республиканские программы. Туда вошел 3 601 объект. На это выделят 53,86 млрд рублей.

На национальные проекты, куда входят 132 объекта, выделили 10 миллиардов рублей. А оставшиеся 4,7 млрд рублей власти Татарстана потратят на строительство 71 объекта, которые входят в государственные программы.

Фото: скриншот трансляции

— Помимо этого, уже началась работа по формированию списков программных объектов на следующий 2024 год, а также верстка федеральных программ на ближайшие годы, — сказал глава Минстроя РТ.

В начале января Марат Айзатуллин сообщил, что в 2023 году в Татарстане планируется реализовать шесть программ по строительству и ремонту 650 соцобъектов. Общая сумма финансирования — 3 млрд рублей.



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Айрат Назипов