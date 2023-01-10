Как изменились условия по семейной ипотеке в 2023 году

Когда рождается ребенок в семье, остро встает вопрос улучшения жилья. Популярный способ решения этого вопроса — ипотека. Семьи с детьми могут в рамках федеральной программы поддержки воспользоваться «Семейной ипотекой». Льготную ставку по этой программе предоставляет государство.

Согласно постановлению Правительства РФ от 28 декабря 2022 года, действие программы продлено до 1 июля 2024 года и в нее внесены некоторые изменения: если раньше участвовать в программе могли семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, то теперь она доступна для семей, где есть двое несовершеннолетних детей. При этом сроки их рождения больше не имеют значения. Самое главное — ставка по кредиту в рамках «Семейной ипотеки» осталась прежней, а первый взнос можно оплатить материнским капиталом — именно благодаря этому программа пользуется такой популярностью.

Например, в Волго-Вятском банке Сбербанка за 2022 год программой воспользовались более 10 тысяч семей. Больше всех из них взяли семейную ипотеку жители Татарстана — здесь свои жилищные условия смогли улучшить 2,5 тысячи семей. Средний чек, на который оформляли «Семейную ипотеку» в Татарстане, составил 3,9 млн рублей. Важно, что в рамках программы можно купить жилье только на первичном рынке. Причем это могут быть не только квартиры, но и частные дома.

И если с программой по ипотеке все понятно, то возникает следующий вопрос: как сделать процедуру выбора квартиры и оформления сделки максимально комфортной, ведь с рождением ребенка у молодой семьи прибавляется множество новых хлопот.

Сегодня все вопросы можно решить онлайн, не выходя из дома, на специальных площадках поиска, покупки и продажи жилья. Необходимая информация — в смартфоне и доступна в любой момент. Взять, к примеру, Домклик: здесь можно найти подходящую недвижимость, оформить ипотеку, подготовиться и провести сделку. Пара кликов — и мечта о новой квартире становится явью.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

— В конце 2022 года правительство РФ выпустило постановление о продлении программы «Семейной ипотеки». Мы в Сбере наблюдаем востребованность предложения и готовы и дальше помогать нашим клиентам улучшать жилищные условия по комфортным для них условиям. Уверен, поддержка молодых семей с детьми в решении такого ответственного вопроса, как покупка жилья, позитивно скажется на демографических показателях и росте благосостояния граждан, что является приоритетной миссией Сбера.