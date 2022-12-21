Интерес россиян к фоторедакторам с искусственным интеллектом оказался краткосрочным

Интерес россиян к фоторедакторам с искусственным интеллектом, возникший в ноябре этого года, оказался краткосрочным, согласно данным «Мегафона».



Трафик в сервисе Lensa, генерирующем портреты пользователей в самых разных техниках, в конце ноября вырос в 20 раз по сравнению с обычными дневными значениями. С каждым днем трафик увеличивался в полтора-два раза и к 29 ноября в 20 раз превышал показатели начала месяца, а количество уникальных пользователей было выше в шесть раз.

Однако, продемонстрировав высокие значения на последней неделе ноября, интернет-трафик в сервисе с 1 декабря начал снижаться — в среднем на 20% в день. В то же время количество пользователей остается вдвое выше, чем до обновления приложения, — часть аудитории продолжает пользоваться сервисом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тренд повлек за собой рост и в других сервисах по созданию графического контента. Так, трафик и число пользователей платформ Go Art и Fotor в ноябре оказался рекордным с начала года, увеличившись на 80—90% по сравнению со среднемесячными показателями января — октября.

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Маргарита Головатенко