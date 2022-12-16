В работе мобильных приложений «Яндекс Еда» и Delivery Club произошел сбой
В работе мобильных приложений «Яндекс Еда» и Delivery Club произошел сбой. Трудности возникли при оплате заказов.
— Оплата заказов может работать с перебоями. Уже чиним, — говорится в сообщении, адресованном пользователям приложения «Яндекс Еда».
Накануне сбой произошел в мобильном приложении российской сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». С проблемой при работе приложения также столкнулись и в Казани.
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