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В работе мобильных приложений «Яндекс Еда» и Delivery Club произошел сбой

16:54, 16.12.2022
В работе мобильных приложений «Яндекс Еда» и Delivery Club произошел сбой
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В работе мобильных приложений «Яндекс Еда» и Delivery Club произошел сбой. Трудности возникли при оплате заказов.

— Оплата заказов может работать с перебоями. Уже чиним, — говорится в сообщении, адресованном пользователям приложения «Яндекс Еда».

скриншот приложения «Яндекс Еда»

Накануне сбой произошел в мобильном приложении российской сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». С проблемой при работе приложения также столкнулись и в Казани.

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Антон Гаврилов
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