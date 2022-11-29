«Лаборатория Касперского» рассказала о цифровых суевериях жителей

«Лаборатория Касперского» провела опрос в ходе которого выявила самые популярные заблуждения россиян на тему цифровых технологий. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Одним из самых популярных цифровых суеверием стал тезис о том, что незнакомым людям нельзя говорить «да», так как мошенники могут воспользоваться этим, записав ваш голос и украв деньги с банковского счета. В это верят 75% респондентов.



— На самом деле системы голосовой идентификации действительно используются в некоторых банках, однако только в качестве одного из факторов. Голоса будет недостаточно для проведения операции со средствами на счетах или внесения изменений, — заявили в «Лаборатории Касперского».



60% респондентов считает, что использовать сертификат HTTPS можно только на легальных и официальных сайтах. На самом деле наличие сертификата означает, что ваши данные никто не сможет подсмотреть, но их может украсть сам сайт, если он поддельный.

Фото: pxhere.com

— Уже 25 лет мы боремся не только с различными киберугрозами, но и цифровыми суевериями. Однако многие из них крайне живучи. Например, интересно, что люди до сих пор верят, будто кактусы поглощают излучение от монитора, способное навредить человеку. Таких, согласно, нашему опросу, больше трети. Опасность мифов в том, что себе на пользу их могут использовать злоумышленники. В частности — создавать фишинговые сайты с HTTPS, усыпляя таким образом бдительность людей, или же ссылаться на распространенные заблуждения, чтобы убедить жертву принять нужное для мошенников решение, — заявил эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.



Напомним, чтобы пользоваться общественными сетями Wi-Fi и быть уверенными, что данные находятся в безопасности, во-первых, нужно использовать VPN, так как это один из самых надежных способов защитить информацию. Метод обеспечит зашифрованное соединение между устройством и интернетом.



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Диана Фатыхова