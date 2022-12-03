В Роскачестве рассказали, когда стоит использовать VPN

В Роскачестве сообщили, что для безопасного подключения к незащищенной общедоступной сети Wi-Fi в кафе или торговом центре нужно использовать VPN, рассказал «Газете.Ru» старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

— Почти у всех хотспотов есть системы авторизации с целью обеспечения защиты, но мошенники могут поставить свои ретрансляторы. И тогда люди думают, что просто подключились к общественной сети раздачи интернета, а по факту весь трафик идет через мошенников, — объяснил эксперт.



Чтобы пользоваться общественными сетями Wi-Fi и быть уверенными, что данные находятся в безопасности, во-первых, нужно использовать VPN, так как это один из самых надежных способов защитить информацию. Метод обеспечит зашифрованное соединение между устройством и интернетом.



Фото: pixabay.com

— Каждый раз, когда вы подключаетесь к веб-сайту через общедоступную сеть Wi-Fi, убедитесь, что вы видите HTTPS в адресной строке и значок замка. Никогда не просматривайте веб-сайты HTTP в общедоступной сети Wi-Fi, — рекомендовали в Роскачестве.

Специалист подчеркнул, что для безопасности данных нужно настроить двухфакторную аутентификацию, если ресурс предлагает эту функцию — после того, как пользователь введет свой пароль, нужно будет дополнительно подтвердить свою личность.



— Не помешает и придумывать разные пароли для всех учетных записей. Таким образом, даже если мошенники и получат доступ к одному сайту, они не смогут взломать все остальные ваши аккаунты, — порекомендовал старший специалист Центра цифровой экспертизы.

В Роскомнадзоре заявили, что в России принимаются меры по ограничению работы нарушающих законы сервисов VPN. По словам представителей Роскомнадзора, по закону «О связи» средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) уже принимает соответствующие меры.

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Илина Хакимова