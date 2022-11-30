«Рынок аренды жилья сильно перегрет, благосостояние россиян ухудшилось» — эксперт

Рынок аренды не восстановится в ближайшее время, и преобладание предложения над спросом будет сохраняться, за счет чего ставки аренды в ближайшем будущем расти не будут, сообщила «Реальному времени» эксперт по рынку недвижимости Наталия Пырьева, аналитик ФГ «Финам». Спрос на рынке аренды, по ее словам, первоначально сократился из-за ухода зарубежных брендов из России, тогда как причинами для роста предложения стало решение части собственников временно не продавать квартиры на падающем рынке, а также выход на рынок большого количества инвестиционных новостроек.

Учитывая тот факт, что цены на недвижимость продолжают снижаться, а спрос остается малоактивным даже при наличии действующих льготных ипотечных программ, в начале 2023 года, после сворачивания ипотеки с господдержкой и ограничения выдачи ипотеки от застройщика по околонулевым ставкам, спрос упадет еще сильнее, уверена эксперт. Обстановка на рынке аренды будет зависеть от вторичного рынка недвижимости, после оживления которого часть арендного предложения переместится в объявления о продаже.



Эксперт по рынку недвижимости Наталия Пырьева, аналитик ФГ «Финам»

По данным на ноябрь, средняя доходность от сдачи квартир в аренду (для оценки рассматривалась недвижимость в 70 крупных городах России) составляет для новостроек 4,7%, а для вторичного жилья — 5,5%. В данном случае речь идет о долгосрочной аренде, а если говорить о посуточной сдаче, то доходность может быть выше. При перепродаже, как правило, доходность ниже, чем от долгосрочной аренды. Не самые высокие показатели доходности, учитывая инфляцию и общую неопределенность в российской экономике и на рынке недвижимости в том числе.

— Мы ожидаем, что рынок аренды останется в сложном положении, как минимум в первой половине 2023 года, то есть спрос будет оставаться слабым, а арендные ставки продолжат снижаться, — сообщила «Реальному времени» Наталья Пырьева. — Драйвером роста для рынка аренды станет общее оживление на рынке недвижимости, которое пока сложно предвидеть в обозримом будущем, поскольку рынок сильно перегрет, благосостояние россиян ухудшилось, будущие перспективы неясны, а цены остаются запредельно высокими, несмотря на начавшуюся, наконец, коррекцию.

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Юлия Гараева