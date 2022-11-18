В Казани снова 8-балльные пробки
Утренняя Казань снова «стоит» — согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в городе после метели наблюдаются пробки в 8 баллов.
Аварии наблюдаются на ул. Габдуллы Тукая, просп. Универсиады, ул. Фатыха Амирхана, просп. Ямашева и просп. Победы. На этих участках движение крайне затруднено.
Сильнее всего «стоят» ул. Габдуллы Тукая, ул. Роща Фрунзе, ул. Лево-Булачная, ул. Николая Ершова, ул. Фатыха Амирхана, ул. Гвардейская, ул. Рихарда Зорге, ул. Дубравная и просп. Победы.
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