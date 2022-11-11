RAEX приглашает на конференцию «Годовые отчеты: опыт лидеров»

Открыта регистрация на участие в ХIХ Ежегодной практической конференции «Годовые отчеты: опыт лидеров», организованной рейтинговым агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»).

К участию в мероприятии приглашаются представители крупнейших компаний России: победители конкурсов прошлых лет, инвесторы, консультанты, международные организации — разработчики новых стандартов корпоративной отчетности, представители образовательных организаций и благотворительных НКО, а также ведущие дизайнерские команды.



Во время конференции состоится церемония награждения победителей и номинантов Конкурса годовых отчетов по итогам 2021 года.

Аудитория: более 150 участников — представителей российских и зарубежных промышленных компаний, финансовых институтов, управляющих и инвестиционных компаний, федеральных и региональных органов власти, ассоциаций и объединений, вузов, социальных и благотворительных НКО, дизайнерских агентств, издательств, консалтинговых компаний, СМИ.

