Объем потребкредитования в Татарстане за три квартала обрушился на 40%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь — сентябрь 2022 года выдали потребительских кредитов на 62 миллиарда рублей. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

По объему потребкредитования Татарстан занял 6-е место в рейтинге 30 российских регионов-лидеров. В топ-5 вошли Москва (235,4 миллиарда), Московская область (139,8 миллиарда), Санкт-Петербург (95,8 миллиарда), Свердловская область (69,2 миллиарда) и Краснодарский край (62,9 миллиарда).

На последней строчке рейтинга Тульская область. За первые три квартала объем потребкредитования составил 18,3 миллиарда рублей, что на 44,3% меньше, чем за январь — сентябрь прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

— Выдача потребкредитов в текущем году схожа с ситуацией 2020 года с его «карантинной» весной. В обоих случаях вслед за «весенним» падением наблюдается тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов. Объемы кредитования в текущем году также не так сильно уступают «пандемийному» 2020 году, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом, по данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, за девять месяцев в России выдали потребкредитов на 1,95 триллиона рублей. Это на 41,3% меньше, чем за январь — сентябрь 2021 года.

Напомним, по подсчетам НБКИ, за третий квартал 2022 года татарстанцы взяли потребительских кредитов на общую сумму 28,1 млрд рублей, что на 19,1% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. По этому показателю республика замкнула топ-5 в рейтинге 30 регионов-лидеров.



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Татьяна Демина