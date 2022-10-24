В Татарстане на Волге баржа села на мель из-за сильного ветра

Фото: прокуратура Татарстана

На Волге в Татарстане баржа села на мель, в связи с чем Татарская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности эксплуатации внутреннего водного транспорта.



По предварительным данным, 24 октября, около 16.50, порожняя баржа №1613 села на мель на 1311,5 км за правой кромкой судового хода Волги. Баржа принадлежит АО «СК «Татфлот». Водотечности баржи, препятствий для судоходства и пострадавших нет.

К месту происшествия направили рейдовый теплоход для обеспечения безопасности, днем приняли решение снять с мели и отбуксировать баржу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительная причина происшествия — неблагоприятные погодные условия, а именно сильный ветер в акватории реки. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа Казанского ЛУ МВД России на транспорте. Ведомства проверит обстоятельства происшествия и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

15 октября на Волге столкнулись катер и баржа. Водитель катера находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Маргарита Головатенко