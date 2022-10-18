Российские ученые разработали сверхпрочный материал для использования в космосе
В России ученые разработали новый сверхпрочный материал, который можно использовать в области космонавтики. Об этом сообщает «Мир 24», ссылаясь на сообщение лаборатории оптических керамических материалов химического факультета Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ).
Новый материал обладает прозрачностью в инфракрасном диапазоне и высокой прочностью композита оксидов магния и иттрия. Учены заверяют, что технология на данный момент не имеет аналогов в отечественной промышленности.
Композитный керамический материал создан с помощью уникального метода микроволнового спекания. Ученые использовали технологию без нагревательных элементов, при этом обеспечивая ультрабыстрый нагрев композита со скоростью более 100 градусов в минуту. Благодаря такому решению удалось синтезировать чистый материал, обеспечив при этом пластичность атмосферы спекания.
Разработчиками выступили специалисты ННГУ, а также Института химии высокочистых веществ РАН и Института прикладной физики РАН.
В начале октября в столице Южной Корее Сеуле закончилось строительство лаборатории, задачей которой станет исследование темной материи и фундаментальных физических частиц.
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