Российские ученые разработали сверхпрочный материал для использования в космосе

В России ученые разработали новый сверхпрочный материал, который можно использовать в области космонавтики. Об этом сообщает «Мир 24», ссылаясь на сообщение лаборатории оптических керамических материалов химического факультета Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ).

Новый материал обладает прозрачностью в инфракрасном диапазоне и высокой прочностью композита оксидов магния и иттрия. Учены заверяют, что технология на данный момент не имеет аналогов в отечественной промышленности.

Фото: Ринат Назметдинов

Композитный керамический материал создан с помощью уникального метода микроволнового спекания. Ученые использовали технологию без нагревательных элементов, при этом обеспечивая ультрабыстрый нагрев композита со скоростью более 100 градусов в минуту. Благодаря такому решению удалось синтезировать чистый материал, обеспечив при этом пластичность атмосферы спекания.



Разработчиками выступили специалисты ННГУ, а также Института химии высокочистых веществ РАН и Института прикладной физики РАН.

В начале октября в столице Южной Корее Сеуле закончилось строительство лаборатории, задачей которой станет исследование темной материи и фундаментальных физических частиц.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова