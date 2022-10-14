Комиссия при Роскомнадзоре назвала перечень операторов рекламных данных

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Комиссия при Роскомнадзоре определила операторов рекламных данных. С 1 сентября они должны передавать информацию о рекламе, размещенной в Сети, в единый реестр.

В список операторов вошли: «Лаборатория разработки» (Сбер), «Яндекс Оператор Рекламных Данных» («Яндекс»), «ВК Рекламные Технологии» (VK), «ОЗОН ОРД» («Озон»), «МедиаСкаут» (МТС), «Первый ОРД» («Вымпелком»), «ОРД-А» («Амбердата»), сообщается на сайте ведомства.

Фото: pxhere.com

Поправки к закону «О рекламе», которые предусматривают сбор данных о всей рекламе в российском сегменте интернета в единую систему, вступили в силу с 1 сентября. Участники рынка интернет-рекламы должны передавать в Роскомнадзор сведения о рекламе, размещаемой в Сети.

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Татьяна Леухина