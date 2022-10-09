В Казани соберутся талантливые дети со всей России

Межрегиональный Проектный фестиваль «МЫ ПРОЕКТИРУЕМ МИР» впервые пройдет в Казани с 10 по 14 октября. Дети-участники получат возможность выбрать интересное им направление и создать собственный проект, который затем можно будет продолжить и даже реализовать.

Цель мероприятия — продемонстрировать возможности и эффективность проектной деятельности в обучении. Собрать команду из детей и подростков, придумать проект и защитить его на небольшой конференции перед комиссией — отличная практика для подрастающих гениев.

Организаторами 5-дневного фестиваля выступят педагоги школы “МАРС” из города Обнинск, принимающая сторона — казанская школа креативного мышления “Aurora Gymnasium”.

На фестивале будут представлены 8 направлений:

Научно-исследовательский проект, итогом которой будет научная конференция.

Event-событие. Дети сами организуют праздник для завершающего дня фестиваля.

Краеведческий проект. Участники погрузятся в мир музея, создадут свой квест или экскурсию по Национальному музею Республики Татарстан.

Ландшафтный дизайн. Создание ландшафтного проекта в парке города Казани станет реальностью для участников этого направления.

ПДД. Дети подготовят информационный продукт по ориентированию в городе.

Создание бренда. Участники этого направления изучат понятие “бренд” и изготовят брендбук фестиваля.

Кафе для детей. Будут пробовать создавать бизнес-план кафе.

Журналистика. Юные репортеры будут следить за жизнью фестиваля, фиксировать каждое направление, а завершающим проектом будет доклад или целый видеорепортаж о фестивале.

Во время проведения фестиваля участники встретятся с экспертами по каждому направлению и сформируют свой настоящий проект под руководством детей- кураторов из проектной школы “Марс” города Обнинск.

Для взрослых участников мероприятия и педагогов предусмотрена отдельная программа, в ходе которой будут проводиться тренинги и семинары.

Также дети создадут базу для дальнейшей проектной работы с консультационной поддержкой дирекции фестиваля, а также специалистов РАНХИГС и Сколково.