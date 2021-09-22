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Татарстан сохранил лидерство по количеству камер на дорогах среди регионов России

14:37, 22.09.2021
Татарстан сохранил лидерство по количеству камер на дорогах среди регионов России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан вновь занял первую строчку рейтинга в топе регионов России с наибольшим количеством камер на дорогах, сообщает журнал «Автоброкер Клуб».

Так, по итогам 2021 года в регионе насчитали 4 626 камер ГИБДД. Здесь республика обогнала Москву с 4 156 камерами на дорогах. Тройку в рейтинге замкнула Московская область с 2 339 камерами.

Следующие позиции в топе заняли Краснодарский край (1 768 камер), Свердловская и Тюменская области (1246 и 983 соответственно), Башкирия (911), Самарская область (548), а еще Новосибирская и Нижегородская области (483 и 455 соответственно).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Список по сравнению с прошлым годом остался неизменным.

В начале сентября сообщалось, что на установку комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД в Татарстане потратят 139,2 млн рублей. В июне ГИБДД планировала потратить на закупку комплексов автофиксации нарушений в Татарстане 44 млн рублей.

Маргарита Головатенко
АвтоБизнесТранспортОбществоВласть БашкортостанТатарстан

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