В Казани вынесли приговор мужчине, ударившему ножом кондуктора

Жителя Казани, напавшего с ножом на кондуктора весной этого года, признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану.



Следствием и судом установлено, что 24 апреля подсудимый, находясь в салоне троллейбуса №1, отказался платить за проезд. В результате между ним и 26-летним кондуктором произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил потерпевшего ножом в живот. Кондуктора госпитализировали.

Фото: realnoevremya.ru

Ход расследования уголовного дела по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина находился на контроле в центральном аппарате ведомства.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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Татьяна Леухина