Сегодня утром из-за дорожных работ на улице Нурсултана Назарбаева образовалась крупная пробка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня утром в Казани из-за дорожных работ на улице Нурсултана Назарбаева образовалась крупная пробка. По этой же причине движение затруднено на улицах Павлюхина, Хади Такташа, Островского и Даурской. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карты».

Уточняется, что ремонт на улице Нурсултана Назарбаева проводится на двух участках — напротив гимназии №27 (в среднем и правом рядах), а также возле здания 78а корп. 1 (в правом ряду).

Стоит отметить, что из-за дорожных работ пробка также образовалась на перекрестке Гвардейской и Патриса Лумумбы (в правом ряду возле дома №22/2). В целом дорожная ситуация по городу оценивается в 4 балла — движение затруднено на улицах Пушкина, Карла Маркса, Космонавтов, Мамадышском тракте и других.

скриншот «Яндекс.Карты»

Напомним, в прошлую пятницу в казанских Дербышках образовался серьезный затор на улице Мира. Он растянулся более чем на 5 км. Движение было затруднено в обе стороны из-за двух автомобильных аварий.

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Максим Кокунин