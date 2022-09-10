Владимир Рогов: на Запорожской АЭС нужны не миротворцы, а безопасность

Фото: кадр из видео YouTube-канала «Наша Среда Геополитика»

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области и председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» заявил об отсутствии необходимости ввода миротворцев на Запорожскую АЭС, передает ТАСС.

По его мнению, ангажированность стран, которые предлагают отправить миротворцев на атомную электростанцию, ставит под сомнение и сводит к нулю любой смысл ввода миротворческих сил.

— Я категорический противник данного сценария. Нам не нужны миротворцы, нам нужна безопасность на станции. А с учетом заангажированности и поддержки режима Зеленского государствами, которые пытаются стать миротворцами... Миротворцы, разжигающие конфликт, таковыми быть не могут, — сказал Рогов.

Также в рамках беседы он прокомментировал инициативу Польши и Канады, которые подготовили проект резолюции МАГАТЭ по ЗАЭС. В документе выражается «сожаление из-за действий РФ в отношении ядерных объектов на Украине» и содержится призыв их прекратить.

ЗАЭС. Фото: commons.wikimedia.org

— Ну мы прекрасно видим, что инициатива подобных заявлений исходит от недружественных государств, от государств, которые спят и видят, как уничтожить Россию, как ее оккупировать, расчленить. Поэтому чего-либо объективного от них ждать не приходилось и не приходится. Вопрос в том, как прозвучит окончательное заявление МАГАТЭ. Если оно будет взвешенным и четко показывающим, что происходит, это будет большая победа здравого смысла. Если оно будет все-таки с реверансами Лондону, Вашингтону и режиму Зеленского, значит, эта организация тоже сломалась, — заявил Рогов.

Также подтверждением преступных намерений НАТО Рогов назвал слова генсека североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что их организация продолжит оказывать помощь Украине в долгосрочной перспективе.

— Запад давно принял решение реализовывать стратегию войны с Россией до последнего украинца. Они готовы утилизировать все оставшееся население на данной территории, только чтобы причинить максимальный ущерб Российской Федерации. Оплачивая войну оружием и высасывая все оставшиеся соки с постукраинского пространства — в виде зерна и других активов, Запад постоянно находится в плюсе. <...> Ничего нового в заявлениях Столтенберга нет, это подтверждение того преступного сценария, который они последовательно реализовывают шаг за шагом, — сказал Рогов.

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Артем Гафаров