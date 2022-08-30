В казанском парке Тысячелетия проходит семейный фестиваль цифровых технологий TatFuture

Сегодня в Казани в парке Тысячелетия проходит семейный фестиваль цифровых технологий TatFuture. В церемонии его открытия приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, мэр города Ильсур Метшин, а также министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Айрат Хайруллин. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

На площадке фестиваля находятся различные зоны активностей: с медиаинсталляциями, павильон цифрового искусства, выставку NFT, зону VR/AR и робототехники. Кроме того, она представляет собой несколько тематических зон: образование, промышленность, экономика, медиа и других.

— Очень интересный, содержательный фестиваль. Мы будем практиковать такие мероприятия и впредь. Образ нашей жизни меняется, цифровые сервисы плотно вошли в нашу жизнь. Сегодня в республике ведется серьезная работа по развитию сферы госуслуг, перевода функционала наших министерств в цифровой формат. И в этой работе мы, прежде всего, опираемся на молодежь. Сегодня мы откроем новый IT-парк, в котором будут созданы все необходимые условия для развития потенциала талантливых молодых людей, — сказал глава республики.

Фото: kzn.ru (Марат Мугинов)

Генеральным партнером фестиваля стал Ак Барс Банк. Он представил онлайн-витрину мобильного приложения, в которой каждый может стать клиентом банка, скачав приложение по QR-коду или авторизовавшись по номеру телефона без посещения офиса. В мобильном приложении можно оформить карту «Забота» на базе платежной системы «Мир» или любую другую карту. По всем дебетовым картам Ак Барс Банк начисляет новым клиентам кешбэк 10% на все.



Фото: kzn.ru (Марат Мугинов)

В программе: выступления известных исполнителей, диджей-сеты, лазерное шоу, VR-перфоманс, аудиовизуальный перформанс, театральное представление, косплей-показ и танцевальные баттлы. Хедлайнер фестиваля — певица Клава Кока. Также на площадке будет работать выставка российских и зарубежных NFT-художников.

Фото: kzn.ru (Марат Мугинов)

Сегодня в Казани состоялась церемония открытия нового технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк им. Башира Рамеева» проходит в эти минуты при участии президента Татарстана Рустама Минниханова, главы Минстроя России Ирека Файзуллина, министра цифрового развития РТ Айрата Хайруллина, мэра Казани Ильсура Метшина, племянника Башира Рамеева Бату Рамеева, других официальных лиц.

Как подчеркнул в ходе церемонии открытия Рустам Минниханов, в рамках Года цифровизации, объявленного в 2022 году в Татарстане, было принято решение взяться за очень масштабный проект — возведение технопарка, третьего в республике. Буквально за полгода интенсивной работы объект сдали в эксплуатацию.

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Максим Кокунин