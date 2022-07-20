Эксперты отметили рост утечек персональных данных в России на 80% в первом полугодии
В России резко возросло число утечек персональных данных граждан, сообщает президент ГК InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская.
— <…> Подсчитали количество утечек за первое полугодие. Мы увидели резкий рост утечек персональных данных в Российской Федерации — на 80%, — приводит ее слова «Интерфакс».
Касперская отметила, что тенденция возросшего числа утечек наблюдается после двухлетнего снижения.
Накануне сообщалось, что жители Казани стали массово получать СМС-рассылки от мошенников. Как выяснило «Реальное время», рассылка ведется по всем базам телефонов и не зависит от того, является ли покупатель клиентом фирмы. Эти базы находят в интернете или покупают там же.
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