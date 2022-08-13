Смертность от острых алкогольных отравлений в Татарстане выросла на 5,9%

Фото: Олег Тихонов (архив)

В январь — июле 2022 года в Татарстане от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией умерли 139 человек. Это на 5,9% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года.

Показатель смертности от острых отравлений алкогольных отравлений за январь — июль этого года составил 3,6 на 100 тыс. населения, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану. За аналогичный период 2021-го он оценивался в 3,4 на 100 тыс. населения.

Фото: Максим Платонов (архив)

Всего за первые семь месяцев в Татарстане зафиксировали 383 случая острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось всего на 1%.

Чаще всего татарстанцы отравляются этанолом, на него в январе — июле пришлось 74,2% от всех случаев отравления. Доля неуточненного спирта в структуре отравлений составила 18%, из которых 5,8% — на суррогаты алкоголя.



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Татьяна Демина