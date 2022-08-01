В Казанской психиатрической больнице на Ершова проведут ремонт за 3,2 млн рублей

В Казанской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением Минздрава России по улице Николая Ершова, 49a, планируют провести ремонт. Начальная цена договора — 3,2 млн рублей. Источником финансирования — федеральный бюджет, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо произвести демонтаж и замену осветительных и кабельных линий 1 корпуса и пищеблока, а также обновить светильники, розетки и системы оповещения на территории медучреждения.

Заезд рабочего автотранспорта на территорию больницы может осуществляться с задержками, так как учреждение относится к закрытому типу. Также доступ на его территорию осуществляется только при наличии документа, удостоверяющего личность.

Срок действия государственного контракта — с момента его подписания и до 31 декабря 2022 года. Заявку на участие в электронном аукционе можно подать до 10 августа, итоги подведут 12 августа.

Фото: Максим Платонов (архив)

Казанская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением Минздрава России — одна из восьми имеющихся в России психиатрических больниц федерального подчинения, предназначенных для лечения и реабилитации психически больных лиц, совершивших общественно опасные деяния в состоянии невменяемости и освобожденных от уголовной ответственности по решению суда.

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Максим Кокунин