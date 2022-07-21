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Сбербанк сообщил о восстановлении работы всех сервисов

14:36, 21.07.2022
Сбербанк сообщил о восстановлении работы всех сервисов
Фото: Максим Платонов

Сбербанк сообщил о восстановлении работы всех сервисов. На данный момент они работают в штатном режиме, уведомили в пресс-службе компании.

Напомним, неполадки в работе сервисов Сбербанка возникли в первой половине дня. С ним столкнулись в том числе и жители Татарстана.

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В частности, пользователи из Казани, Москвы и Санкт-Петербурга не могли воспользоваться мобильным приложением «Сбербанк Онлайн». При попытке входа появлялось сообщение об ошибке.

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Татьяна Демина
Технологии Татарстан

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