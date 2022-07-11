В Казани продают Lamborghini Urus за 33,1 млн рублей

В столице Татарстана появилось объявление о продаже относительно нового автомобиля 2019-го года выпуска. Продавец из России разместил на Avito публикацию о продаже Lamborghini Urus, выпущенного три года назад. Авто готовилось на выставку в Женеве и является единственным представителем своей модели на просторах РФ.



Объявление о продаже появилось совсем недавно, а именно 8 июля. За прошедшие три дня оно было просмотрено 525 раз, а до этого авто продавали на этом же сайте около четырех раз. Кроссовер, учитывая его богатую историю пользования, имеет пробег в более чем 15 000 километров, что является значительным показателем для относительно нового автомобиля. Однако, несмотря на такие огромные показатели, машина не попадала в ДТП и повреждений не имеет.

Стоит заметить, что, даже учитывая высокую ценность авто, цена на него откровенно завышена и превышает стандартную примерно на три миллиона рублей. Похожие автомобили продают на несколько миллионов дешевле и ценники на них не превышают рыночные, в отличие от этого Lamborghini Urus.

Напомним, что автомобили этой модели в начале своих продаж можно было приобрести по относительно маленькой цене — от восемнадцати миллионов рублей. На сегодняшний день в связи с проблемами с иностранными компаниями цена на похожие авто сильно возросла в сравнении с 2019 годом.

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Данила Сергеев