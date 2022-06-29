«Известия»: в России подготовили законопроект, отменяющий штрафы за мелкие нарушения ПДД

В Кодекс об административных нарушениях в сфере владения и использования транспорта планируют внести изменения, которые отменят некоторые штрафы за мелкие проступки, но увеличат ответственность за серьезные нарушения, сообщают «Известия».



Согласно законопроекту, планируется заменить на предупреждение штрафы за грязный госномер, забытые дома документы на автомобиль. Ответственность должны смягчить за невключенный поворотник, управление автомобилем с мелкими неисправностями и нарушение правил пользования световыми приборами.

Кроме того, санкции не должно быть и за непрохождение техосмотра:

— Отказ от наказания по ч. 1.1 ст. 12.5 является прямым следствием нехватки пунктов технического осмотра, в которых можно было бы осуществить технический осмотр ряда видов коммерческого транспорта, — сказано в пояснительной записке к документу.

Однако увеличатся штрафы за непристегнутый ремень и отсутствие детского кресла — до 5 тысяч рублей. Ответственность ужесточится за движение по автомагистрали транспорта, который не может ехать быстрее 40 км/ч, учебную езду по таким дорогам, а также за движение по магистрали на грузовике далее второго ряда.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко