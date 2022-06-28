Исполкому Казани отказали в сносе кафе Manufact и Sofra Kebab

Власти утверждали, что разрешения на строительство и ввод объектов не выдавались

Как стало известно «Реальному времени», исполком Казани проиграл иск к предпринимателям Алмазу Сергееву и Вере Поминовой, а также к ООО «КРСФ «Гидроспецстрой». Местные власти требовали признать принадлежащие им кафе самовольными постройками и демонтировать их.

Речь идет об участке с кадастровым номером 16:50:010214:29, относящемся к неразграниченной госсобственности, на улице Университетской, д. 5/37. Он имеет разрешенное использование «Для объектов общественно-делового значения», и с июля 2014 года принадлежит на праве общей долевой собственности Сергееву и Поминовой. Там находятся магазин и кафе Manufact этих предпринимателей. Пристрой к жилому дому также занимает входная группа турецкого кафе Sofra Kebab. Собственник 20 кв. м там с мая 2002 года — ООО «Казанская ремонтно-строительная фирма «Гидроспецстрой».

Исполком Казани утверждал, что разрешения на строительство и ввод объектов на упомянутых земельных участках не выдавались, и это достаточные основания для предъявления иска об их сносе. К тому же ГУ МЧС РФ по РТ выявило нарушения требований пожарной безопасности: между жилым домом 5/37 на улице Университетской/Островского и соседним нежилым оказался закрыт пожарный проезд, не было сквозных проходов на противоположную сторону здания и т.п.

Между тем в ходе разбирательства было установлено, что помещения, которыми владеют Сергеев и Поминова, их силами не возводились. Последняя купила их еще в мае 2014 года, чуть позже в долю к ней вошел партнер.



«Гидроспецстрой» разработал план тушения пожара — и иск отклонили

Что касается ООО «Гидроспецстрой», в июне 1997 года Управление государственного архитектурно-строительного контроля Казани разрешило ему возведение пристроя-магазина к дому 5/37 на улице Университетской. Сам участок был отведен постановлением главы администрации города годом ранее. И его приняли в эксплуатацию с соблюдением всех действующих на тот момент норм. Ответчик добросовестно оплачивал налог на землю. Помещения же, к которым был «добавлен» магазин, эта компания приобрела у КУКИ годом ранее.

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Суд также констатировал, что сквозные проходы между зданиями можно и не делать, если водопроводная сеть с пожарными гидрантами предусмотрена с обеих сторон здания или с МЧС согласован индивидуальный план тушения пожаров. Кроме этого, в этом случае есть четыре подъездных улицы для тушения пожара.

Весной прошлого года ГУ МЧС России по РТ после обращения Управления градостроительных разрешений Казани провело внеплановые выездные проверки и вынесло Сергееву и Поминовой предупреждения. А компанию «Гидроспецстрой» после совместной с прокуратурой проверки МЧС обязали составить план тушения пожара и замены кровли на крыше. Такой план был разработан и согласован с Казанским пожарно-спасательным гарнизоном.

С учетом этих обстоятельств Арбитражный суд Татарстана отказал исполкому Казани в иске. Со зданий магазина и кафе был снят арест, наложенный в рамках обеспечительных мер. На днях этот вердикт подтвердил Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

Любовь Шебалова