В Татарстане открыта регистрация участников нефтегазохимической выставки TatOilExpo-2022

В Татарстане открыта регистрация участников крупнейшей нефтегазохимической выставки региона TatOilExpo-2022. Мероприятие пройдет в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума с 31 августа по 2 сентября в международном выставочном центре «Казань Экспо». Традиционно участие в выставке принимают ведущие производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании.

Стать участником мероприятия и представить свой бренд представителям ведущих отраслевых компаний можно, пройдя регистрацию на сайте https://tatoilexpo.ru.

Организаторами выставки «TatOilExpo 2022» выступает Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан и АНО «Казань Экспо». Помимо экспозиций в выставочном пространстве на площади 10 тысяч кв. м, для посетителей приготовили насыщенную деловую программу с участием международных экспертов и признанных ученых. Также в рамках форума состоится день поставщика ПАО «Газпром» и ПАО «Татнефть» им. Шашина. Почетными гостями форума станут президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин, генеральный директор и член Совета директоров ПАО «Татнефть» им. Шашина Наиль Маганов.

Как отмечают участники прошедших выставок, TatOilExpo — это эффективная площадка для поиска новых клиентов, презентации новейших разработок и изучения тенденций рынка отрасли. В выставке TatOilExpo в 2021 году приняли участие 150 компаний нефтегазовой отрасли России и Центральной Азии. Из них 65% нашли новых клиентов и партнеров. Всего за три дня выставки мероприятие посетили более 10 тысяч человек из разных регионов России и стран мира