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На ремонт дорог в Алексеевском районе выделят 50,9 млн рублей

01:31, 22.06.2022
На ремонт дорог в Алексеевском районе выделят 50,9 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На выполнение работ по ремонту автодорог в Алексеевском районе Татарстана выделят 50,9 млн рублей. Тендер публикуется на сайте госзакупок.

Финансируется закупка из бюджета республики. Согласно техзаданию, подрядчику нужно выполнить ремонт на 3,8 км дорог. Работы необходимо завершить до октября 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе Дирекция финансирования программ дорожных работ объявила тендер на ремонт дорог в населенных пунктах Пестречинского района Татарстана. На эти цели планируют направить 88,1 млн рублей.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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