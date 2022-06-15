Сегодня в Татарстане ожидается дождь, гроза и до +29 градусов

В среду, 15 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами возможны кратковременные дожди и гроза, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем потеплеет до +24..+29 градусов. В Казани ожидается от +25 до +27. В Набережных Челнах максимальная температура воздуха составит +23..+26 градусов.

Синоптики предупреждают о южном, юго-западном умеренном ветре. Днем и вечером при грозе его порывы могут усиливаться до 15—20 м/с.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ближе к выходным погода будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов северо-западного циклона — пройдут дожди, возможны грозы. Днем температура воздуха не превысит +20..+25 градусов.



Татьяна Демина