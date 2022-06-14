Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре 15 июня

Фото: Максим Платонов (архив)

В среду, 15 июня, в Татарстане ожидается ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по республике.

По прогнозу синоптиков, завтра днем и вечером в Татарстане, в том числе и в Казани, местами возможна гроза. Также прогнозируются кратковременные усиления ветра. Его порывы могут достигать 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и умеренный. Воздух прогреется до +22..+27 градусов.



По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ближе к выходным погода будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов северо-западного циклона — пройдут дожди, возможны грозы. Днем температура воздуха не превысит +20..+25 градусов.



Татьяна Демина