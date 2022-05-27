В Татарстане экс-сотрудника Минсельхоза осудят за хищение 2,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане под суд пойдет бывший сотрудник Минсельхоза республики. Его обвиняют в хищении 2,6 млн бюджетных средств. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, обвиняемый заставил одного из подрядчиков завысить цену на производство выставочного стенда на агропромышленной выставке «Золотая осень — 2016». В итоге в документах была указана сумма в 8,4 млн, а реальная стоимость составляла 5,7 млн рублей.

Разницу в 2,6 млн, как сообщает прокуратура, обвиняемый похитил через третьих лиц. Свою вину мужчина признал и в полном объеме возместил весь причиненный ущерб.

В ближайшее время Вахитовский районный суд Казани приступит к рассмотрению дела по существу. Максимальное наказание, которое предусмотрено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество» — лишение свободы до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Артем Гафаров