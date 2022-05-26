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На улицах Советского района Казани протекает канализация

19:36, 26.05.2022 1
На улицах Советского района Казани протекает канализация
Фото: realnoevremya.ru

В Казани на пересечении улиц Академика Губкина и Зур Урам протекает канализация. Как выяснило «Реальное время», неделей ранее там перекопали дорогу для замены труб и устранения проблемы, однако она так и не решилась.

Канализационные воды попадают и на перекресток на пересечении улиц Губкина и Арбузова, а затем уходят до Проспекта Победы. Затоплены две автобусные остановки, стоит неприятный запах. На месте работают аварийные службы.

Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» направило запрос в мэрию города.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно сообщалось, что на строительство и реконструкцию систем водоснабжения в населенных пунктах Татарстана выделят 109 млн рублей. Работы будут проводиться в Высокогорском, Елабужском, Менделеевском, Нурлатском, Пестречинском и других районах республики.

Диана Жиленкова
ПроисшествияОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:43
    Напротив детского парка Континент на Гаврилова канализация течет рекой больше года. Никому нет никакого дала
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