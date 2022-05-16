Полиция изъяла у казанского наркокурьера почти три килограмма мефедрона

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

В Татарстане у 48-летнего безработного жителя Казани изъяли почти три килограмма мефедрона — мужчину задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков на стационарном посту полиции «Малиновка». Об этом сообщили в МВД по региону.



Сотрудники полиции обнаружили наркотики при осмотре автомобиля подозреваемого. Установлено, что казанец нашел на одном из сайтов бесплатных объявлений вакансию «водителя с большой зарплатой». По указанному в объявлении номеру телефона мужчина связался с работодателем, который предложил ему работу наркокурьера. Тот согласился.

Житель столицы Татарстана по указанию неустановленного лица забрал из тайника в Воронежской области закладку с наркотиком. Ему поручили отвезти ее в Казань для последующего сбыта.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч.3 ст.30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

В апреле сообщалось, что восемь казанцев предстанут перед судом за попытку сбыта крупных партий наркотиков. С декабря 2020 года по апрель 2021-го соучастники пытались сбыть запрещенные вещества в интернете. Доказана причастность обвиняемых к девяти фактам особо тяжких преступлений, связанных с покушением на сбыт запрещенных веществ в Казани. Из незаконного оборота изъято более 1,7 кг наркотиков.



Маргарита Головатенко