Мишустин: с 2023 года в России появится единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране со следующего года появится единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сегодня правительство обсудит большой пакет документов, позволяющий объединение в одну структуру двух государственных внебюджетных фондов — пенсионного и Фонда социального страхования, а также внесение всех необходимых для этого изменений в законодательство. Премьер-министр отметил, что через оба этих фонда идут практически все федеральные меры поддержки. Их объединение поможет упростить выплаты россиянам. Их станут назначать на принципах социального казначейства автоматически или по одному заявлению.

Мишустин добавил, что на основе существующей территориальной сети организуют единые офисы клиентского обслуживания. Также будут оптимизированы административно-хозяйственные процессы и связанные с ними расходы. При этом определится единая база для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Это позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с рождением детей.

Фото: kremlin.ru

11 мая Мишустин заявил, что правительство направит около 1,7 трлн рублей фондам обязательного медицинского, пенсионного и социального страхования. В конце апреля кабмин по поручению президента России Владимира Путина продлил для предприятий, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок, сроки уплаты страховых взносов на год. Эта мера поможет существенно снизить финансовую нагрузку на компании. Средства выделены, чтобы компенсировать связанные с этим недополученные доходы.

Дарья Акимова