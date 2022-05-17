В России выдача ипотеки в апреле сократилась на 75%

На фоне специальной операции на Украине и роста рыночных ставок выдачи ипотечных кредитов в России в апреле упали на 75%, в мае восстановление сегмента пока не намечается, сообщает РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Эквифакс».



В апреле текущего года российские банки одобрили 37,2 тысячи ипотечных кредитов на 130,5 млрд рублей, тогда как в марте банки оформили ипотечные ссуды на 529,3 млрд рублей. Выдачи ипотеки в апреле потеряли и в количественном выражении — они упали на 77% по сравнению с мартовскими показателями.

Такого спада в ипотеке не наблюдалось даже в период пандемии два года назад: в апреле 2020 года объем ссуд на жилье сократились на 43%, а количество — на 36%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Доля сделок на рынке жилья с привлечением заемных средств в Казани за апрель этого года выросла до 53,1%. Такой показатель стал одним из самых крупных в России. В Санкт-Петербурге доля ипотечных сделок в апреле 2022-го составила 42%. В целом по России за апрель показатель упал до 30,4%.

Маргарита Головатенко