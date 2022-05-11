Российский авторынок в апреле рухнул хуже, чем в разгар коронавирусных локдаунов

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России рухнули на 78,5%, до 32,71 тысячи штук. Это больше ковидного апреля 2020 года, когда падение составило 72,4%, до 38,9 тысячи штук. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ).

Снижение автомобильного рынка в апреле по сравнению с мартом 2022 года составило 40,7%. В частности, продажи Kia упали на 76%, Hyundai — на 73%, группы VW — на 90%. Сильнее всего продажи упали у Toyota — на 92%.



Фото: Максим Соколов

Продажи «Соллерс Авто» за апрель упали на 42%, а с начала года — на 14%. В частности, за минувший месяц компания продала 2,4 тысячи автомобилей, среди которых 781 легкий коммерческий грузовик Ford Transit.

Рост при этом показывают только те бренды, которые в России продаются буквально поштучно. Так CheryExeed увеличила продажи в 2 раза, до 403 штук, Isuzu купили больше на треть (89 штук), Great Wall продались в количестве 55 штук по сравнению с нулем в апреле прошлого года.

Данные АЕБ говорят, что с начала 2022 года в России продали чуть меньше 300 тысяч автомобилей. Это на 43% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Артем Гафаров