Казанец признался в афере на 9 млн рублей

Фото: "Реальное время"

Советский райсуд Казани рассмотрит дело 25-летнего обвиняемого в мошенничестве с ущербом более 8,9 млн рублей, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



По версии следствия, эти средства фигурант обманом получил в 2020—2022 годах от одного потерпевшего, обещая ему целый комплекс незаконных услуг: освобождение от административной и уголовной ответственности, а также содействие с зачислением в вуз и трудоустройстве в правоохранительные органы Татарстана. Выполнять обязательства обвиняемый не собирался.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал вину и возместил ущерб, однако суда он ждет под стражей.