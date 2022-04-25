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Депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

09:00, 25.04.2022
Депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

25 апреля в 14:00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Фаррахов Айрат Закиевич, депутат Государственной Думы РФ от Татарстана, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Тезисы к обсуждению:

  1. Оценка текущего положения регионов в условиях санкционного давления, в частности положение Татарстана.
  2. Меры поддержки бизнеса в условиях санкций.
  3. Законодательные инициативы Госдума рассматривает по стабилизации ситуации в экономике.
  4. Поддержка IT-сферы и других отраслей.
  5. Влияние экономических санкций на фармрынок. Ситуация в отрасли сейчас и прогнозы по ее развитию.
  6. Импортозамещение в фармакологии. Какой процент лекарств являются полностью отечественными и где закупать альтернативные западным препараты?

Вы можете задавать свои вопросы прямо сейчас в комментариях или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.

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