Депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»
25 апреля в 14:00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Фаррахов Айрат Закиевич, депутат Государственной Думы РФ от Татарстана, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Тезисы к обсуждению:
- Оценка текущего положения регионов в условиях санкционного давления, в частности положение Татарстана.
- Меры поддержки бизнеса в условиях санкций.
- Законодательные инициативы Госдума рассматривает по стабилизации ситуации в экономике.
- Поддержка IT-сферы и других отраслей.
- Влияние экономических санкций на фармрынок. Ситуация в отрасли сейчас и прогнозы по ее развитию.
- Импортозамещение в фармакологии. Какой процент лекарств являются полностью отечественными и где закупать альтернативные западным препараты?
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