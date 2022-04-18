Житель Бугульмы предстал перед судом за организацию наркопритона

37-летнего жителя Бугульмы признали виновным в организации наркопритона (ч. 1 ст. 232 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Установлено, что с января по февраль текущего года мужчина систематически предоставлял свою квартиру лицам, которые употребляли наркотики. За свои «услуги» подсудимый получал разовую дозу запрещенных веществ.

Фото: прокуратура Татарстана

Свою вину мужчина полностью признал. Суд приговорил его к 1,5 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также бугульминцу необходимо пройти лечение от наркомании. Приговор в законную силу не вступил.

Полицейские задержали подсудимого в начале апреля. При осмотре квартиры они обнаружили и изъяли посуду со следами наркотиков. По данным отдела МВД России по Бугульминскому району республики, задержанный уже имел ранее судимость.

Диана Жиленкова