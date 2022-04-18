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Житель Бугульмы предстал перед судом за организацию наркопритона

14:35, 18.04.2022
Житель Бугульмы предстал перед судом за организацию наркопритона
Фото: realnoevremya.ru

37-летнего жителя Бугульмы признали виновным в организации наркопритона (ч. 1 ст. 232 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что с января по февраль текущего года мужчина систематически предоставлял свою квартиру лицам, которые употребляли наркотики. За свои «услуги» подсудимый получал разовую дозу запрещенных веществ.

Фото: прокуратура Татарстана

Свою вину мужчина полностью признал. Суд приговорил его к 1,5 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также бугульминцу необходимо пройти лечение от наркомании. Приговор в законную силу не вступил.

Полицейские задержали подсудимого в начале апреля. При осмотре квартиры они обнаружили и изъяли посуду со следами наркотиков. По данным отдела МВД России по Бугульминскому району республики, задержанный уже имел ранее судимость.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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