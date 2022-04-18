Житель Бугульмы предстал перед судом за организацию наркопритона
37-летнего жителя Бугульмы признали виновным в организации наркопритона (ч. 1 ст. 232 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Установлено, что с января по февраль текущего года мужчина систематически предоставлял свою квартиру лицам, которые употребляли наркотики. За свои «услуги» подсудимый получал разовую дозу запрещенных веществ.
Свою вину мужчина полностью признал. Суд приговорил его к 1,5 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также бугульминцу необходимо пройти лечение от наркомании. Приговор в законную силу не вступил.
Полицейские задержали подсудимого в начале апреля. При осмотре квартиры они обнаружили и изъяли посуду со следами наркотиков. По данным отдела МВД России по Бугульминскому району республики, задержанный уже имел ранее судимость.
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