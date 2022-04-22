27% автомобилистов из Татарстана заранее закупились всеми необходимыми запчастями для своих машин

Фото: Максим Платонов

В Татарстане 27% автомобилистов заранее приобрели все необходимые запчасти для своих машин, а 38% отметили, что не поддавались панике и ничего не покупали «про запас». Такие данные приводит автомобильный сайт «Дром».

Треть водителей из республики хотели сделать запасы запчастей, но отложили покупку по финансовым причинам. Из-за высоких цен ничего не покупали 18% автолюбителей, а 16% ответили, что у них нет свободных денег.

Отмечается, что в этом году цены на детали для автомобилей выросли в среднем на 30—50%. Особенно заметно увеличилась стоимость на расходные материалы: фильтры масляные и воздушные подорожали на 49%, амортизаторы и ступицы — на 39%, свечи зажигания и тормозные колодки — на 52%, моторные масла — на 47%.

Аналитики сайта также рассказали о росте спроса на запчасти и расходники. В этом году интерес к расходникам вырос в 2,5 раза, на моторные масла — в 3 раза. При этом дефицита на рынке нет, предложений достаточно, чтобы на текущий момент покрыть растущий интерес к запчастям и расходникам, подчеркнули эксперты.

Фото: Максим Платонов

20 апреля сообщалось, что в марте текущего года в Татарстане средний размер выданных автокредитов составил 1 140 642 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 1,6%. В целом по стране средний размер автокредита в марте составил 1,28 млн рублей, что на 5,3% меньше, чем в феврале (1,35 млн).

Максим Кокунин