В Казани снизился территориальный коэффициент ОСАГО

В России вступила в силу новая система расчета стоимости обязательного автострахования ОСАГО. Для Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска снизятся территориальные коэффициенты.

Однако они увеличиваются для водителей из Севастополя, Симферополя, Магадана и Назрани. Также коэффициенты пересмотрены в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (коэффициент бонус-малус, КБМ).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Стоимость полиса повысится для молодых водителей без стажа управления. Граждан старше 40 лет и со стажем вождения более 10 лет ждет удешевление цены.

Кроме того, стоимость полиса увеличится для водителей, по чьей вине было совершено три и более ДТП на протяжении года. А аккуратные водители смогут получить скидку более 50%, пишет «Российская газета».

О планах снизить для казанских водителей региональный коэффициент ОСАГО СМИ сообщали в октябре. С 1,9 коэффициент снизят до 1,8.



Татьяна Леухина