За I квартал этого года средняя цена автомобиля с пробегом в Татарстане составила 515 тысяч рублей

В Татарстане средняя стоимость автомобиля с пробегом по итогам I квартала этого года составила 515 тысяч рублей. Это на 22,6% больше, чем в предыдущем квартале, и на 47,1% больше, чем год назад. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».

Первое место среди самых востребованных брендов на вторичном авторынке занял ВАЗ (LADA) — средняя цена его автомобилей в республике составила 195 тысяч рублей. На втором месте — KIA (950 тысяч рублей), на третьем — Hyundai (865 тысяч рублей). Четвертую позицию занимает Renault (750 тысяч рублей), а пятую — Volkswagen (900 тысяч рублей).

Кроме того, в топ-3 самых продаваемых автомобилей вошли ВАЗ (LADA) 2114 Samara, ВАЗ (LADA) Kalina и ВАЗ (LADA) Granta.

Исследователи также отметили, что покупатели автомобилей с пробегом в Татарстане отдают предпочтение машинам класса B, доля их продаж в регионе составляет 36,8%. На втором месте — автомобили класса C (22,5%). На третьем — автомобили класса SUV (20,8%), на четвертом — класса D (5%).

Фото: Максим Платонов

В Казани средняя цена автомобиля с пробегом в январе 2022 года составила 790 тысяч рублей. Тогда стоимость авто выросла на 54,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом в сравнении с декабрем прошлого года автомобили подорожали всего на 0,1%. Доля Казани среди общероссийского спроса на машины с пробегом составляет 1,48%.

Максим Кокунин