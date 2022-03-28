Эксперт по ВЭД расскажет бизнесу, как работать с зарубежными партнерами в 2022 году
Ак Барс Банк проведет бесплатный вебинар по внешнеэкономической деятельности на тему «Как работать с зарубежными партнерами в 2022 году». Мероприятие пройдет онлайн 30 марта в 11 часов.
Планируется обсудить:
- обязательную продажу валютной выручки;
- ограничения по операциям нерезидентов;
- особенности проведения платежей в текущей ситуации;
- какие операции резидентов с нерезидентами запрещены;
- как выплатить командировочные сотруднику.
Спикер — эксперт Ак Барс Банка по ВЭД Наталья Шаламова.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.Мероприятия Татарстан
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