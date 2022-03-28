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Эксперт по ВЭД расскажет бизнесу, как работать с зарубежными партнерами в 2022 году

12:30, 28.03.2022

Ак Барс Банк проведет бесплатный вебинар по внешнеэкономической деятельности на тему «Как работать с зарубежными партнерами в 2022 году». Мероприятие пройдет онлайн 30 марта в 11 часов.

Планируется обсудить:

  • обязательную продажу валютной выручки;
  • ограничения по операциям нерезидентов;
  • особенности проведения платежей в текущей ситуации;
  • какие операции резидентов с нерезидентами запрещены;
  • как выплатить командировочные сотруднику.

Спикер — эксперт Ак Барс Банка по ВЭД Наталья Шаламова.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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