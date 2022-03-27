Экспорт из Сербии в Россию снизился из-за санкций

Экспорт из Сербии в Россию снизился на фоне неизвестности на фоне санкций Запада, заявил помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич.



В 2021 году общий объем экспорта в Россию был на 5% больше объема 2020 года — 840,3 млн евро против 800,2 млн евро. В январе текущего года экспорт составил 71 млн евро, что на 22% больше января 2021 года из-за влияния пандемии коронавируса, отметил он.

По информации ТТП Сербии, сейчас экспорт в Россию снижен в связи с сокращением производства продукции для российского рынка. Это связано с «большой политической неизвестностью» о том, как примут и пропустят на пограничных переходах товары в Россию через страны Евросоюза. В связи с нынешней ситуацией увеличились и расходы на транспорт — маршруты стали длиннее и дольше. Присутствуют и проблемы со страхованием грузов, а перевод оплаты замедлился, информирует «РИА Новости».

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что главные условия для снятия рестрикций в отношении России — прекращение огня и вывод войск с территории Украины.

Маргарита Головатенко